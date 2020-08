В Marvel придумали, как вернуть Железного человека и Капитана Америку

Из-за вынужденного простоя в киноиндустрии, связанного с мировой пандемией, количество слухов и различных фанатских теорий вокруг кинематографической вселенной Marvel продолжает увеличиваться с каждым днем.

На сайте We Got This Covered опубликована информация о том, что актеры Роберт Дауни-младший и Крис Эванс могут снова вернуться к своим звездным ролям.

Сообщается, что Дауни-мл. может быть представлен в виде ИИ одного из новых костюмов Человека-паука и даже, возможно, соберет себе отдельное тело - путь, чем-то напоминающий сюжетную арку с Альтроном, только без маниакальной склонности к разрушению и насилию.

Капитан Америка же имеет шанс помочь новой команде "Мстителей", если на смену Таносу в лице глобальной угрозы будет введен суперзлодей Канг Завоеватель, в комиксных первоисточниках которого есть много пересечений со Стивом Роджерсом.

Несмотря на неоднократные заявления об окончательном прощании обоих супергероев с MCU, расклады могли несколько поменяться в связи со смертью Чедвика Боузмана - без Черной пантеры у новых "Мстителей" (кто бы ни вошел в эту команду) совсем не будет опытных наставников.

Впрочем, вся эта информация официально не подтверждена, возможно, какие-то новые намеки на дальнейшее развитие франшизы можно будет отыскать в следующем фильме "Черная вдова", премьера которого запланирована на 5 ноября.