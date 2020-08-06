Роберт Дауни займется детективным сериалом для Apple TV+

55-летний Роберт Дауни-мл., американский актер, продюсер и музыкант, номинант и лауреат прорвы премий, включая "Оскар", займется многосерийным детективом для Apple TV+.

Как передает Variety, у проекта пока нет названия, но известно, что шоу станет вольной экранизацией статьи журналиста Майкла Листы в Toronto Life. Сценарной адаптацией которой озадачен Адам Перлман ("Служба новостей", "Миллиарды").

В центре истории - разуверившийся во всем сыщик, в надежде на славу и признание берущийся за нераскрытое дело. Что чревато препонами - ситуация начинает стремительно выходить из-под контроля.

Дауни-мл., его жена Сьюзан, Перлман и сам Листа - продюсеры. С кастом ясности еще нет. Со сроками тоже.

Напомним: продюсерская компания Дауни Team Downey буквально только что отметилась на HBO нуарным перезапуском классического шоу "Перри Мейсон", уже продленным на второй сезон.