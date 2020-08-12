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Россияне назвали самые ожидаемые фильмы года

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    12.08.2020, 17:11
Текст:   Козьма Лоханкин

Ремейк диснеевской сказки "Мулан" остаётся самым ожидаемым фильмом среди россиян, показал опрос проекта "Кинозритель", результаты которого размещены на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер готического фэнтези Ренаты Литвиновой "Северный ветер"

43% респондентов заявили, что знают о "Мулан" и каждый третий изъявил желание посмотреть её в кино. На втором месте - марвеловская "Чёрная вдова" со Скарлетт Йоханссон. "Бронза" - у фильма "King's Man: Начало". Далее следуют вторая "Чудо-женщина" и сиквел "Тихого места".

"Довод" Нолана даже не в десятке, зато почти все, кто знает о нём (13%), хотят посмотреть его в кинотеатре.

"Мулан", напомним, появится на больших экранах России 4 сентября, а в США он в этот день выйдет онлайн.

При этом около 60% опрошенных заявили, что собираются посетить кинотеатр в течение ближайших двух недель.

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