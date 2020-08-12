Россияне назвали самые ожидаемые фильмы года

Ремейк диснеевской сказки "Мулан" остаётся самым ожидаемым фильмом среди россиян, показал опрос проекта "Кинозритель", результаты которого размещены на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

43% респондентов заявили, что знают о "Мулан" и каждый третий изъявил желание посмотреть её в кино. На втором месте - марвеловская "Чёрная вдова" со Скарлетт Йоханссон. "Бронза" - у фильма "King's Man: Начало". Далее следуют вторая "Чудо-женщина" и сиквел "Тихого места".

"Довод" Нолана даже не в десятке, зато почти все, кто знает о нём (13%), хотят посмотреть его в кинотеатре.

"Мулан", напомним, появится на больших экранах России 4 сентября, а в США он в этот день выйдет онлайн.

При этом около 60% опрошенных заявили, что собираются посетить кинотеатр в течение ближайших двух недель.