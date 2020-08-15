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Из Капитана Америки Криса Эванса сделали Карателя. Вот как это выглядит

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    15.08.2020, 15:15
Текст:   Богдан Бобров

Цифровой художник, скрывающийся в Сети под ником thefunksolbrother, опубликовал в своем Instagram-аккаунте серию снимков с Крисом Эвансом, известным широкой аудитории по роли Капитана Америки из киновселенной Marvel, в образе другого персонажа комиксов - Карателя.

Получилось достаточно аутентично, что массово отметили пользователи.

Большинство современных зрителей могут помнить антигероя Фрэнка Касла в исполнении Джона Бернтала в телесериале "Сорвиголова" от Netflix - где в отдельных совместных сценах с Винсентем Д'Онофрио воздух в кадре будто бы был заряжен электричеством. Но даже это в последующем не смогло сломить юридических препонов между стриминговой платформой и Disney, чтобы интегрировать "сериальных" героев в кинематографическую вселенную "Мстителей".

Конечно, не стоит воспринимать данные работы всерьез - это не более чем размышления поклонников из разряда серии "What if", так как сам Эванс уже неоднократно подтверждал, что его путь в кинокомиксах подошел к концу.

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