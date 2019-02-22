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Вышел отличный трейлер вестерна Винсента Д'Онофрио "Малыш"

Новости
    22.02.2019, 14:11
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале компании Lionsgate опубликован отлично выглядящий, сочный и по-хорошему консервативный трейлер неовестерна "Малыш" (The Kid), с которым актер Винсент Д'Онофрио спустя без малого десять лет возвращается к режиссуре. Сценарист - Эндрю Лэнхем ("Хижина", "Стеклянный замок").

В центре сюжета - подросток Рио (дебютант Джейк Шур), который связывается с "главным преступником Дикого Запада Билли Кидом". С целью отомстить своему дяде за смерть отца и спасти сестру.

"Втянутый в суровое противостояние между бандитом и его врагом-шерифом, парень старается выбрать правильную сторону", - сухо поясняет происходящее синопсис.

Фото: kinopoisk.ru
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С актерами на проекте - порядок: Крис Пратт, сам Д'Онофрио (шериф Ромеро), Итан Хоук, Дэйн ДеХаан, Адам Болдуин. Плюс Лейла Джордж ("Хроники хищных городов"), Кит Джардин ("Каратель", "Проповедник", "Логан"), Тейт Флетчер ("Во все тяжкие", "Мир Дикого Запада").

Премьера - 8 марта. Когда фильм официально ждать российскому зрителю, еще не определено.

Напомним: предыдущей режиссерской работой Д'Онофрио был хоррор-мюзикл 2010 года "Не ходи по лесу".

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