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Культовый кнопочный телефон Nokia дешевле 5000 рублей пришел в Россию

Текст:   Антон Благовещенский
23.11.2020,  
13:06
Фото: HMD Global Фото: HMD Global
Фото: HMD Global

Компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, объявила о старте продаж на российском рынке сразу двух реплик легендарных кнопочных моделей из девяностых годов прошлого века - Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G. Ранее россияне могли оформить предзаказ на новинки.

Стоимость Nokia 6400 4G c предустановленными приложениями WhatsApp, Facebook и YouTube, ассистентом Google и встроенной точкой доступа Wi-Fi составит 4990 рублей.

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Модель Nokia 8000 4G стоимостью 7990 рублей имеет приложения Google Maps, YouTube, Facebook и WhatsApp, а также позволяет добавлять новые приложения из каталога. Он также поддерживает работу в режиме точки доступа Wi-Fi и работает с голосовым ассистентом Google.

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