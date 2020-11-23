МЧС сможет определять объекты, которым необходимы свои пожарные части

В МЧС России займутся выработкой критериев для предприятий, которым необходимо иметь собственные пожарные части.

Сейчас список подобных предприятий утверждается распоряжением правительства. Но вскоре порядок может поменяться, если будет принят соответствующий указ, проект которого размещен на официальном правовом портале.

Согласно проекту этого документа именно МЧС будет определять, какие объекты культуры, промышленности и другие организации можно считать критически важными для того, чтобы их охраняли объектовые, специальные и воинские подразделения Федеральной пожарной службы МЧС России.

Как сказано в пояснительной записке, пока отсутствуют четкие критерии, которые позволяют держать на территории тех или иных объектах собственные пожарные части.