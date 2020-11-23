Медведев обыграл Тима и стал победителем Итогового турнира

Россиянин Даниил Медведев стал победителем Итогового турнира ATP в Лондоне, одолев в финале в трех сетах австрийца Доминика Тима - 4:6, 7:6, 6:4.

Соревнование в британской столице стало историческим для Медведева. Дело не только в престижном титуле, но и в том, что по ходу турнира россиянин обыграл двух лучших теннисистов мира - Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, а в решающей встрече обыграл победителя US Open Тима. К слову, именно Тим выбил Даниила на кортах Нью-Йорка, одолев его в полуфинале.

В первом сете лондонского матча Доминик сделал брейк и повел 1:0 по партиям. Во втором соперники не отдали друг другу ни одной подачи. На тай-брейке Тим вел 2:0, но затем Медведев выиграл семь очков, а вместе с ними и сет. Решающая партия была очень похожа на стартовую, но с одной разницей: единственный брейк на этот раз сделал россиянин - 6:4.

Для Медведева этот титул стал вторым в сезоне: ранее в начале ноября он завоевал трофей на турнире серии "Мастерс" в Париже.