Минцифры не будет фильтровать интернет-трафик для детей

Минцифры предложило отказаться от создания системы фильтрации интернет-трафика для детей. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект постановления министерства.

Систему должен был запустить Роскомнадзор к концу 2021 года. Предполагалось, что система будет с помощью специального оборудования блокировать доступ к определенному контенту на устройствах, которыми пользуются дети. До 2024 года на программу планировали потратить до 4,2 млрд рублей.

Теперь Минцифры предложило исключить создание такой системы фильтрации интернет-фильтрации из нацпрограммы "Цифровая экономика". Согласно пояснительной записке к документу, такие решения уже широко распространены в образовательных учреждениях и у операторов связи, поэтому новая система будет избыточной.