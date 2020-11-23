Минэкономики поможет "зеленым" проектам с дешевым финансированием

Специальная межведомственная рабочая группа под руководством Минэкономразвития разработает план внедрения мер господдержки "зеленых" проектов. Их отбором займется ВЭБ.РФ.

Накануне правительство утвердило за министерством роль куратора этого направления. Оно не ограничивается "зелеными" проектами, речь идет о привлечении частных инвестиций в проекты устойчивого развития в целом. Вопрос прорабатывался под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Инвесторы и регуляторы в разных странах все чаще оценивают компании с точки зрения их отношения к вопросам экологии, социальной политики и качества корпоративного управления (факторы ESG). Так, российским экспортерам, по всей видимости, не избежать испытания "углеродным налогом", который планирует ввести Евросоюз.

"Пандемия коронавируса заставила весь мир переосмыслить понятие устойчивого развития, - отметил министр экономического развития Максим Решетников. - Большинство ведущих стран мира, прежде всего страны Евросоюза, делают упор на восстановление экономики, основанное на принципах ESG. Мы видим, что мир становится более зеленым. Согласно программе ЕС Green Deal, предполагается полное прекращение выбросов парниковых газов в Евросоюзе к 2050 году. Переход на возобновляемые источники энергии будут снижать спрос на российские энергоносители. Ожидаемые потери для российской экономики от введения странами ЕС "Углеродного налога" по расчетам KPMG в 2025-2030 годах составит более 33 млрд евро в базовом сценарии".

Несмотря на первые успешные выпуски облигаций российских эмитентов с использованием механизма "зеленого" финансирования, Россия находится только в начале пути по внедрению ESG подходов. Минэкономразвития оценивает потенциал для внедрения зеленых технологий в России до 2023 года в 3 трлн руб. Распоряжение правительства даст новый импульс экономике и будет способствовать применению новых технологий в России, рассчитывает Решетников. "Внедрение принципов устойчивого развития, а также стандартов рынка зеленого финансирования, является приоритетным направлением развития финансовой системы", - подчеркнул он.

В межведомственную рабочую группу (МРГ) войдут представители министерств, Банка России, институтов развития, бизнеса и профессионального сообщества. Как рассказали "РГ" в Минэкономразвития, в ближайшие два месяца главной задачей рабочей группы будет утверждение базовых параметров системы зеленого финансирования, определение самих понятий "зеленый проект", "зеленый долговой инструмент" и т.п. Итогом этой работы должно стать принятие Методических рекомендаций по зеленому финансированию и Таксономии зеленых проектов, работу над которыми ведет с начала этого года ВЭБ.РФ. Затем МРГ предстоит разработать план внедрения мер поддержки зеленых проектов со стороны государства.

Роль методического центра отдана ВЭБ.РФ. Именно госкорпорация будет вести перечень верифицированных проектов развития. ВЭБ.РФ внедряет в России формат "зеленого финансирования", который уже широко используется за рубежом, недавно верификацию по его методологии прошли "зеленые" облигации РЖД.

"Этот формат позволяет выделить те проекты, которые решают стандартные хозяйственные задачи, но при этом создают на окружающую среду намного меньшую нагрузку, чем обычно используемые для решения этих задач технологии - например, за счет повышения энергоэффективности и значительного использования материалов, полученных в результате переработки отходов, - объясняет зампред - член правления ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко. - Такие проекты, как правило, требуют больше капитальных затрат на инвестиционной фазе, и "зеленое финансирование" - это способ для "ответственных инвесторов" взять на себя часть связанной с этим финансовой нагрузки. Цель нашей работы - создать доступный механизм, при помощи которого российские "зеленые" проекты смогут подсветить себя для локальных и зарубежных "ответственных инвесторов", и как следствие - получить больше инвестиций по более льготным ценам. ВЭБ.РФ уже разработал проект таксономии "зеленых проектов" и по ней уже был сертифицирован первый выпуск облигаций, и мы благодарны правительству за доверие и за возможность разработать национальную методику на основе наших наработок".

Спрос на зеленые инструменты в мире сейчас существенно превышает предложение, доля инвесторов, которые отдают предпочтение "устойчивым" бумагам, каждый год стабильно увеличивается, говорит директор, руководитель практики корпоративного управления и устойчивого развития PwC в России Елена Дубовицкая. "Но если в Европе мы наблюдаем экспоненциальный рост зеленых облигаций, то в России этот рынок только формируется, и его развитие в значительной мере ограничено отсутствием таксономии, - подчеркивает она. - Иностранным инвесторам важно подтверждение того, что зеленые бумаги соответствуют признанным международным стандартам ICMA и CBI, поэтому для привлечения таких инвесторов на российский рынок важно, чтобы национальный стандарт максимально соответствовал международным требованиям".

В последнее время высокую заинтересованность в "зеленых" продуктах проявляют банки. "При этом мы говорим не только (и не столько) о зеленых облигациях: все чаще они задумываются о разработке и реализации комплексных долгосрочных стратегий устойчивого развития, а также о запуске собственных ESG-инструментов (индексов, ПИФов)", - указывает Дубовицкая.