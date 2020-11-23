Министр обороны доложил Лукашенко о подготовке Вооруженных Сил

Вопросы патриотического воспитания молодежи стали одной из центральных тем, которые обсуждал 23 ноября Александр Лукашенко во время доклада министра обороны Виктора Хренина, передает источник в администрации президента. Поинтересовался глава государства у своего визави, и как складывается ситуация в Вооруженных Силах после его назначения в январе текущего года руководителем военного ведомства.

Еще одной темой встречи стали вопросы противодействия деструктивным силам, которые пытаются раскачать страну. И "не просто раскачать, а опрокинуть, - подчеркнул президент. - Мы видим, как один из основных недостатков в этой ситуации, отсутствие настоящего патриотизма, …его надо ликвидировать. Каким образом мы это будем делать?" - поинтересовался главнокомандующий у министра обороны его предложениями.

Констатировав, что в мире в последнее время увеличивается число очагов напряженности, в связи с чем возрастает необходимость в миротворческих миссиях ООН, в которых принимает участие Беларусь, Лукашенко задал вопрос и по данной проблеме. Кстати, в середине лета президент, как уже информировал "СОЮЗ", посещал 103-ю Витебскую воздушно-десантную бригаду, где подробно ознакомился с боевыми возможностями миротворческой роты, условиями жизни и быта военнослужащих. "Каково здесь состояние: моральное, техническое и финансовое? Ведь это определенные затраты, правда, ООН их компенсирует. Но, тем не менее", - уточнил свой вопрос глава государства.

Поинтересовался Лукашенко кадровой работе в Вооруженных Силах и их финансовом состоянии: "Новый год начинается, что нам еще необходимо сделать?"

Как заявил Виктор Хренин, ситуация в армии сегодня контролируемая и управляемая, ВС готовы к выполнению задач по предназначению. "Мероприятия плана подготовки Вооруженных Сил, несмотря на все трудности, выполнены на сто процентов", - доложил министр обороны.