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23.11.2020 22:43
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о 4169 военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 16 тысяч 647 человек. Эти данные в понедельник вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
За сутки в России подтверждено 25 173 случая COVID-19 в 85 регионах

Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 109 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта почти 66 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавшие с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако 4 тысячи 169 военнослужащих, у которых результаты теста на Covid-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 2 тысячи 504 таких пациента лежат в военных госпиталях. Сто пятнадцать изолированы по месту службы. Двадцать четыре находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 526 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - пятеро. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у семи пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали уже 11 тысячам 252 заболевшим, три тысячи триста пятьдесят четыре из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Пандемия коронавируса COVID-19

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