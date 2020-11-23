Минск: К жеребьевке на детском "Евровидении" готовится Арина Пехтерева

Чем может раскрасить свои школьные годы двенадцатилетний белорусский соловей? Сама могилевская участница детского "Евровидения-2020" Арина Пехтерева утверждает, что это зависит от вдохновения. А его у белорусской вокалистки, судя по темпераменту и первым международным наградам разного достоинства и калибра, хватает на очень многое.

Во-первых, еще с десяти лет она приобрела вкус к точным наукам и до сих пор называет математику своим самым любимым предметом, хотя не менее увлечена игрой на фортепиано, рисованием и фотографией. Все признают, что характер у Арины заводной: она любит веселить всех в школе, а еще у нее остается время на поэтические пробы пера и даже на первые самостоятельные композиторские открытия.

Стоит напомнить, что в прошлом году она стала участницей и проекта Первого канала "Голос. Дети. 6 сезон". На слепых прослушиваниях Арина спела песню Эллингтона "It Don't Mean a Thing".

Кстати, уже в этот понедельник по результатам жеребьевки станет известен порядковый номер выступления Пехтеревой на "Евровидении -2020", на котором она выступит с песней "Пришельцы", информирует БЕЛТА со ссылкой на организаторов.

Церемония открытия, в которой примут участие делегаты из двенадцати стран, уточняет агентство, будет транслироваться на официальной странице проекта на Youtube-канале в 18:00 по белорусскому времени.

В этом году из-за пандемии коронавируса организаторы форума приняли решение о его проведении в новом формате - в эфире будут звучать заранее записанные композиции участников шоу. Главные причины понятны - обеспечение безопасности детей, а также невозможность присутствия делегаций в Польше - стране-организаторе конкурса.

Согласно концепции, уточняет агентство, запись каждого выступления должна проходить на шесть камер на специально выстроенной сцене. Ее форма круглая, диаметр составляет 7 метров, а высота - 60 см. Все это сделано для того, чтобы все участники находились в равных условиях, а их выступления соответствовали общей концепции конкурса.

Команда белорусского медиахолдинга, по сообщению новостных порталов, разработала оригинальный контент для номера. К слову, строки из песни "Пришельцы" зрители смогут уловить взглядом даже на костюме артистки.

Остается добавить, что 18-й детский конкурс песни "Евровидение-2020" пройдет 29 ноября в Варшаве, а прямую трансляцию в Минске будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24".