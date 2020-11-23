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Мировой рекорд: Картридж для Dendy продали за 11,8 млн. рублей

Текст:   Богдан Бобров
23.11.2020,  
16:40
Фото: Heritage Auctions Фото: Heritage Auctions
Фото: Heritage Auctions

Картридж с классической игрой Super Mario Bros. 3 (1988) для NES (платформа, более известная на постсоветском пространстве как Dendy) продан с молотка за 156 тысяч долларов (11,8 млн рублей по актуальному курсу). Об этом сообщает Американский аукционный дом Heritage Auctions.

Столь значительная сумма, потраченная на видеоигру, стала новым мировым рекордом. Предыдущее достижение принадлежало первой части Super Mario Bros., которую четыре месяца назад купили за 114 тысяч долларов.

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Стартовая цена лота начиналась с 62,5 тысячи долларов. Высокая стоимость обусловлена не только идеальным внешним видом, но и надписью Bros., которая в первых партиях картриджа располагалась слева, а не справа.

Кроме того, на этом же аукционе картридж Pokemon Red для Nintendo Game Boy "ушел" за 84 тысячи долларов, что превысило предпродажную оценку более чем в четыре раза и сделало игру самой дорогой во франшизе.

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Фото: istock
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