Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о крупной переорганизации в системе российских институтов развития. Их ориентируют на достижение национальных целей развития, дублирующие функции сократят, часть структур ликвидируют, часть укрупнят. Целый ряд институтов, включая "Роснано" и фонд "Сколково", перейдет под управление "ВЭБ.РФ".

Михаил Мишустин: Будут сохранены "Росатом", "Роскосмос", "Ростех" и ряд других стратегически важных организаций. Фото: РИА Новости

Сейчас в России действует 40 различных фондов, банков и корпораций. Все они создавались для решения конкретных задач - поддержки инноваций, малого и среднего бизнеса, экспорта, регионального развития. В свое время их работа дала значимые результаты, признал глава кабинета министров. По поручению президента правительство проанализировало работу основных действующих институтов развития. "За последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки их работы и перспективных планов, - заявил Михаил Мишустин в в ходе оперативного совещания со своими заместителями. - Наш анализ показал, что деятельность этих институтов, по сути, слабо увязана с новыми национальными целями развития, отсутствуют единые механизмы управления, есть существенное пересечение функций с федеральными органами исполнительной власти и коммерческими организациями".

Это позволит сделать институты развития более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития

Оптимизация пройдет по четырем направлениям.

Первое. Будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе госкорпорации развития "ВЭБ.РФ". Под ее управление перейдут:

- Корпорация по развития малого и среднего предпринимательства;

- Российский экспортный центр;

- Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР);

- "Роснано";

- Фонд "Сколково";

- Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере;

- Фонд инфраструктурных и образовательных программ;

- Фонд развития промышленности.

Второе. Часть функций восьми институтов развития перераспределят между "ВЭБ.РФ" и федеральными органами исполнительной власти. "Сами институты развития будут ликвидированы", - сообщил Михаил Мишустин. Под сокращение попали:

- АО "Особые экономические зоны";

- Фонд развития моногородов;

- Российский фонд развития информационных технологий;

- Росинфокоминвест;

- Агентство по технологическому развитию;

- Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике;

- Фонд развития Дальнего Востока и Арктики;

- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Третье. Ряд институтов предлагается укрупнить, объединив структуры со схожим функционалом. "Это позволит сократить дублирующие функции и сформировать пять крупных институтов развития", - подчеркнул глава кабмина.

Государственная транспортная лизинговая компания и "ВЭБ-Лизинг" будут преобразованы в Единую лизинговую компанию. На базе Банка "ДОМ.РФ" и МСП Банка создадут одно универсальное кредитное учреждение. В Фонд содействия реформированию ЖКХ войдет Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, а к Российскому научному фонду будет присоединен Российский фонд фундаментальных исследований. Наконец, Российскую венчурную компанию передадут в управление Российского фонда прямых инвестиций.

Четвертое. "В новой структуре будут сохранены стратегически важные организации, которые нацелены на развитие конкретных отраслей и поддержку обороноспособности страны", - сказал Михаил Мишустин. К таким отнесены "Росатом", "Роскосмос", "Ростех", Росавтодор, "Росагролизинг", Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, "Российский экологический оператор", "ДОМ.РФ", Корпорация развития Дальнего Востока, Корпорация развития Северного Кавказа. "Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" станет Корпорацией по туризму", - заявил премьер.

"Это позволит сделать институты развития более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных указом президента", - назвал Михаил Мишустин ожидания от реформы.

В "ВЭБ.РФ" отметили, что на базе госкорпорации планируется сформировать единый большой инвестиционный блок для управления деятельностью передаваемых ей организаций. Это исключит дублирование функций, позволит решить проблему конкуренции институтов друг с другом, а конечным результатом должно стать повышение эффективности и общего вклада в реализацию национальных проектов, рост качества жизни граждан.

Оптимизация системы институтов развития - часть административной реформы, которую проводит правительство для повышения эффективности работы госструктур.

Между тем

"Одно окно" откроют шире для экспортеров

Михаил Мишустин заявил о расширении перечня онлайн-сервисов, которые российские экспортеры смогут получить в "одном окне". Все они станут доступны для предпринимателей в их личных кабинетах. "Сейчас такая информационная система работает в тестовом режиме, однако уже в ближайшее время новая цифровая платформа будет открыта для публичного доступа", - отметил глава правительства на совещании.

Список услуг пополнит поиск зарубежных покупателей, формирование ряда аналитических отчетов о структуре и направлениях экспорта. "Появится возможность в электронном виде обращаться за мерами государственной поддержки, например, за получением субсидии на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях", - добавил Михаил Мишустин.

На первом этапе работы системы появится возможность оформлять электронные запросы по шести видам государственных услуг и процедур. Это позволит освободить малый и средний бизнес от многочисленного бумажного документооборота с различными ведомствами, подчеркнул премьер.