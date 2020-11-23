Мишустин пообещал экспортерам новые услуги в "одном окне"

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о расширении перечня онлайн-сервисов, которые российские экспортеры смогут получить в "одном окне". Все они станут доступны для предпринимателей в их личных кабинетах. "Сейчас такая информационная система работает в тестовом режиме, однако уже в ближайшее время новая цифровая платформа будет открыта для публичного доступа", - заявил глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями.

Список услуг пополнит поиск зарубежных покупателей, формирование ряда аналитических отчетов о структуре и направлениях экспорта. "Появится возможность в электронном виде обращаться за мерами государственной поддержки, например, за получением субсидии на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях", - добавил Мишустин.

На первом этапе работы системы появится возможность оформлять электронные запросы по шести видам государственных услуг и процедур. Это позволит освободить малый и средний бизнес от многочисленного бумажного документооборота с различными ведомствами, подчеркнул премьер.