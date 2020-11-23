Мишустин пообещал экспортерам новые услуги в "одном окне"

Новости

Движение поездов на МЦД-2 восстановили 11:30
Умерла звезда "Дикой розы" и "Богатые тоже плачут" Малени Моралес 11:24
В России планируют ввести плату за проход судов по обновленным путям 11:18
В Воронеже предъявили обвинения расстрелявшему сослуживцев солдату 11:10
Российская комедия "Непосредственно Каха!" вновь стал лидером проката 11:08
За 5 лет доля страхования жизни в ВВП России выросла в два раза 11:04
Росприроднадзор: Ущерб экологии в 2020 году нанесен на 235 млрд рублей 11:02
Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении 10:57
Дробыш предложил спасти "голубые огоньки" Моргенштерном и Little Big 10:54
В Москве зарегистрировано 6866 новых случаев COVID-19 10:45
"На меня напали": у актера Павла Прилучного перелом черепа 10:44
Движение поездов на МЦД-2 в столице затруднено 10:40
Эксперты оценили реализацию программ Союзного государства за 2019 год 10:21
Внесен проект о праве президента назначать гражданских высшими офицерами 10:20
Два человека погибли во время нападения неизвестного с ножом в Сан-Хосе 10:08
Видео: танк Израиля опрокинулся на учениях 10:06
Начальника полиции Швеции обвинили в расизме 09:56
На Камчатку доставили бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19 09:52
Аналитики назвали самые престижные профессии в России 09:51
Мобильные операторы инвестируют в отрасль 1,1 трлн долларов 09:29
75 студентов, ставших "учителями на замену", пригласили на работу в школы в Москвы 09:28
В Тюмени женщину вылечили от пучеглазия 09:17
Минцифры не будет фильтровать интернет-трафик для детей 09:17
В Подмосковье мошенники выманили 850 тысяч рублей за лекарства 09:17
Оперштаб: Еще 5064 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
23.11.2020 11:14
Рубрика: Власть

Мишустин пообещал экспортерам новые услуги в "одном окне"

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о расширении перечня онлайн-сервисов, которые российские экспортеры смогут получить в "одном окне". Все они станут доступны для предпринимателей в их личных кабинетах. "Сейчас такая информационная система работает в тестовом режиме, однако уже в ближайшее время новая цифровая платформа будет открыта для публичного доступа", - заявил глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями.
Фото: ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / KREM Фото: ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / KREM
Фото: ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / KREM

Список услуг пополнит поиск зарубежных покупателей, формирование ряда аналитических отчетов о структуре и направлениях экспорта. "Появится возможность в электронном виде обращаться за мерами государственной поддержки, например, за получением субсидии на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях", - добавил Мишустин.

На первом этапе работы системы появится возможность оформлять электронные запросы по шести видам государственных услуг и процедур. Это позволит освободить малый и средний бизнес от многочисленного бумажного документооборота с различными ведомствами, подчеркнул премьер.

Мишустин сообщил об оптимизации институтов развития
Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Государственные интернет-услуги

Главное сегодня

Мишустин пообещал экспортерам новые услуги в "одном окне"
Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин
Пушков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Аналитики прогнозируют дефолт десятков российских банков из-за пандемии
Вирусологи перечислили ошибки при сдаче теста на COVID-19
Верховный суд РФ запретил уплотнять должников в единственном жилье
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно