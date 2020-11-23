Мишустин пообещал регионам выделить средства на санитарный транспорт

Премьер-министр Михаил Мишустин намерен в ближайшее время подписать постановление, которое позволит регионам уже в этом году использовать федеральное финансирование следующего года для закупки санитарного автотранспорта.

Это, считает он, позволит оперативно закупить дополнительные автомобили для транспортировки пациентов и выезда к ним медицинских работников.

"Регионы необходимо в полной мере обеспечить санитарным автотранспортом", - подчеркнул глава кабмина на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее правительство направило на закупку машин скорой помощи 10 миллиардов рублей. "Сегодня подписано распоряжение правительства, которым выделяется еще почти 204 миллиона рублей на закупку 60 машин скорой помощи для Краснодарского края. Предусмотрим средства на такие цели и для других субъектов Российской Федерации", - заявил Мишустин.