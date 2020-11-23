Все вакцины против коронавирусной инфекции включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства провел 23 ноября президиум Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Поскольку ситуация пока остается сложной, кабинет министров принимает новые решения для помощи регионам.

На прошлой неделе на совещании у президента поднимался вопрос о дефиците санитарного транспорта. В ближайшее время Михаил Мишустин намерен подписать постановление, которое позволит субъектам РФ уже в этом году использовать федеральное финансирование следующего года для приобретения техники.

На закупку машин "скорой помощи" правительство ранее направляло 10 миллиардов рублей. "Подписано распоряжение правительства, которым выделяется еще почти 204 миллиона рублей на закупку 60 машин "скорой помощи" для Краснодарского края. Предусмотрим средства на такие цели и для других субъектов Российской Федерации", - заявил премьер. Глава минздрава Михаил Мурашко уточнил, что список регионов, которым требуется транспорт, сформирован и прошел согласование с минпромторгом и минфином.

На жестком контроле остается ситуация с обеспечением больных лекарствами. Правительство специально помогло регионам финансово, чтобы предоставить бесплатные медикаменты амбулаторным пациентам. "Ситуация начала меняться в лучшую сторону, но пока еще далека от идеальной", - считает Мурашко. В 58 регионах с полученными средствами отработали неплохо, а по остальным, заметил министр, требуется более оперативное принятие решений.

Со следующего года в перечень жизненно необходимых войдут еще 25 новых препаратов, в том числе четыре для лечения высокозатратных нозологий

В правительстве тем временем уже сейчас готовы включить вакцины от коронавируса вне зависимости от их наименований в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. "Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку", - указал Михаил Мишустин. Со следующего года в перечень также войдут еще 25 новых препаратов, в том числе четыре лекарства для лечения высокозатратных нозологий.

На амбулаторном лечении сегодня находятся 774 тысячи человек с коронавирусом, 79 процентов от всех заболевших, доложил глава минздрава. В среднем по стране количество свободных коек составляет 20 процентов, как того и требовал премьер. Из реанимационных мест свободны еще больше - 82 процента. "Регионы научились управлять коечным фондом, в том числе своевременно выписывать пациентов, переводя их на долечивание", - считает Михаил Мурашко.

В столице держат свободными около пяти тысяч коек, но эпидемиологические процессы в последние две недели в городе сглаживаются, заверил мэр Москвы Сергей Собянин. "За последнюю неделю количество вновь выявленных заболевших было около 6 процентов. В Москве ведется серьезная системная работа по выявлению пневмоний, работают КТ-центры, поэтому выявляемость у нас одна из самых лучших в стране, я в этом уверен", - сказал он. Город хоть и напряженно, но стабильно оказывает все виды медицинской помощи. Ситуация контролируемая, управляемая и обеспечивает нормальную, стабильную работу медицинской системы столицы, подытожил мэр.

- Хочу отметить опыт Москвы, которая наладила системную и последовательную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Конечно, эту практику надо активнее использовать в регионах, - посоветовал Михаил Мишустин остальным регионам.

За пределами столицы ситуация очень разная. В прошедшую неделю разброс суточного показателя прироста заболевших находился в интервале от 1,8 на 100 тысяч населения в Республике Татарстан до 57,5 в Карелии, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Самый высокий показатель распространенности и распространения дальнейших инфекционных процессов зарегистрирован в республиках Алтай и Крым, Еврейской автономной области, Вологодской и Смоленской областях, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Ненецком автономном округе.

Ограничительные мероприятия приняты в подавляющем большинстве регионов. Повсеместно задействован обязательный масочный режим в общественных местах и на транспорте, увеличилось количество субъектов Федерации, где введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов. "Я бы хотела обратить внимание на необходимость усиления контроля за принятыми решениями об ограничениях", - подчеркнула главный санитарный врач.

Она также отметила, что сегодня максимальная заболеваемость регистрируется среди лиц работоспособного возраста - от 30 до 64 лет - и преимущественно работающих. Весной было подготовлено около 40 методических рекомендаций, определяющих безопасный для потребителей и сотрудников порядок функционирования организаций в различных сферах. "Далеко не всегда и везде эти рекомендации на сегодняшний день исполняются", - заявила Попова, попросив у премьера поручение, чтобы методички стали требованиями.

"Проработайте, пожалуйста, вопрос закрепления их в качестве санитарных правил, обязательных к исполнению", - отреагировал Мишустин. Он подчеркнул важность, чтобы такие правила были разработаны совместно с бизнес-сообществом.