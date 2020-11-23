Мишустин разрешил сделать обязательными рекомендации по COVID-19 для бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил Роспотребнадзору закрепить действующие рекомендации для работы различных отраслей экономики в условиях распространения COVID-19 в качестве обязательных к исполнению санитарных правил.

На президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание, что сегодня максимальная заболеваемость регистрируется у лиц работоспособного возраста - от 30 до 64 лет и преимущественно работающих. Она напомнила, что еще весной были подготовлены около 40 методических рекомендаций, определяющих безопасный для потребителей и сотрудников порядок функционирования организаций в различных сферах. "Далеко не всегда и везде эти рекомендации на сегодняшний день исполняются", - заявила Попова, попросив у премьера поручение, чтобы методические рекомендации стали требованиями.

"Проработайте, пожалуйста, вопрос закрепления их в качестве санитарных правил, обязательных к исполнению", - отреагировал Михаил Мишустин. Он подчеркнул важность, чтобы такие правила были разработаны совместно с бизнес-сообществом и отраслевыми организациями.