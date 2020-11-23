Мобильные операторы инвестируют в отрасль 1,1 трлн долларов

До 2025 года мобильные операторы по всему миру вложат в развитие отрасли 1,1 трлн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на президента ассоциации GSMA Джона Хоффмана. По его словам, 18% этих средств будут вложены в сети 5G.

Лидерами в области 5G в ближайшие пять лет будут Китай, США, Южная Корея, Япония и некоторые рынки в Европе, сообщил Хоффман на открытии Всемирной конференции по управлению интернетом 2020 года в Китае.

По словам президента ассоциации GSMA, в 47 странах уже запущено 106 сетей стандарта связи 5G (мобильных и стационарных). Через сети пятого поколения проходит уже до 7% всех мобильных соединений. На рынке уже представлено свыше 200 устройств с такой технологией.