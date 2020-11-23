Монстр за 14 тысяч рублей. Xiaomi готовит новый суперсмартфон

Уже во вторник, 24 ноября, Xiaomi может показать новый смартфон линейки Poco. Речь идет о бюджетном флагмане Poco M3, который, по слухам, обзаведется аккумулятором на 6000 мАч.

Какими будут остальные характеристики? 6,53-дюймовый экран с разрешением FullHD+, процессор Snapdragon 662, а также 4, 6 или 8 гигабайт оперативной памяти вместе с 64, 128 или 256 постоянной.

Разрешение основной камеры составит 48 мегапикселей, камера получит три модуля. Сканер отпечатка пальца, вероятно, будет встроен в боковую кнопку.

До недавнего времени не было никакой информации о цене, но затем инсайдер Ишан Агарвал раскрыл данные о европейской стоимости Poco M3 - по его словам, она составит 149 евро, или около 13500 рублей, за базовую версию 4/64 Гб. В его распоряжении также оказались чрезвычайно стильные рендеры устройства.