Монстр за 14 тысяч рублей. Xiaomi готовит новый суперсмартфон

Уже во вторник, 24 ноября, Xiaomi может показать новый смартфон линейки Poco. Речь идет о бюджетном флагмане Poco M3, который, по слухам, обзаведется аккумулятором на 6000 мАч.
Какими будут остальные характеристики? 6,53-дюймовый экран с разрешением FullHD+, процессор Snapdragon 662, а также 4, 6 или 8 гигабайт оперативной памяти вместе с 64, 128 или 256 постоянной.
Разрешение основной камеры составит 48 мегапикселей, камера получит три модуля. Сканер отпечатка пальца, вероятно, будет встроен в боковую кнопку.
До недавнего времени не было никакой информации о цене, но затем инсайдер Ишан Агарвал раскрыл данные о европейской стоимости Poco M3 - по его словам, она составит 149 евро, или около 13500 рублей, за базовую версию 4/64 Гб. В его распоряжении также оказались чрезвычайно стильные рендеры устройства.
Exclusive for @91mobiles: European prices for the POCO M3 (launching tomorrow)!— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) November 23, 2020
4+64GB: €149-159
4+128GB: €169-179
Minor change depends on the EU Country. They seem good for the European Market I think? #POCOM3
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