Мурашко оценил ситуацию с обеспеченностью регионов лекарствами

Ситуация с обеспеченностью лекарствами в регионах России улучшается, но пока ее сложно назвать идеальной, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"По лекарственному обеспечению ситуация начала меняться в лучшую сторону, но пока еще от идеальной остается далека", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом, которое провел в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам Мурашко, в ноябре были внесены изменения в досье на 12 производственных площадок. "Это по выпуску такого антибактериального препарата как азитромицин, наиболее востребованный, левофлоксацин - по трем площадкам", - пояснил он. "И сейчас идет работа по вводу еще одной площадки в Новосибирске для выпуска антибактериальных препаратов в гражданский оборот", - добавил министр.