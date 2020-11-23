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23 ноября 2020 г.

Постановление правительства Мурманской области от 16 ноября 2020 № 803-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Мурманской области"

Дата подписания 16 ноября 2020 г.
Опубликован 23 ноября 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законами Мурманской области от 04.03.2005 № 598-01-ЗМО "О прожиточном минимуме в Мурманской области" и от 31.05.2013 № 1623-01-3MO "О потребительской корзине по Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Мурманской области за III квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 18 079 рублей;

для трудоспособного населения - 18 767 рублей;

для пенсионеров - 14 961 рубль;

для детей - 18 326 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

Губернатор Мурманской области А.Чибис



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