Когда Ольга и Галина Чичаговы, студентки из мастерской Александра Родченко, придумывали шуточную пьесу "Хождение по мукам вхутемасца", они вряд ли могли предположить, насколько пророческим окажется ее название для выпускников ВХУТЕМАСа, этого вольного фантастического города художников, скульпторов, архитекторов, полиграфистов, текстильщиков, дизайнеров.

Город будущего, который вырос посреди голодной Москвы 1920 года на Рождественке, где до революции было Строгановское училище, и на Мясницкой, где были общежитие, рабфак, квартиры преподавателей, возник благодаря усилиям художников самых разных направлений: от Василия Кандинского до Владимира Фаворского, от Эль Лисицкого до Николая Ладовского, от Александра Родченко до Казимира Малевича и Надежды Удальцовой…

Это был фантастический город, потому что сюда могли прийти учиться все, кто хотел, тут не нужно было платить за обучение, тут не важно было социальное происхождение. Кроме того, впервые (как странно об этом думать всего лишь сто лет спустя!) в высшее художественное заведение принимали учиться женщин.

Наконец, студенты могли сами выбирать преподавателя и предмет, который хотели изучать.

Проблема в том, что город Будушего, в котором жили и готовили к работе людей будущего, не взяли в настоящее. Такой желанный диплом ВХУТЕМАСа оказался для выпускников не счастливым билетом в профессию, а свидетельством о неблагонадежности.

Для многих обвинения в формализме в 1930-х годах обернулись невозможностью работать, трагедией отказа от себя и призвания, порой арестом и гибелью. Лишь в 1960-е годы опыта ВХУТЕМАСа начали вспоминать. Два тома исследования историка архитектуры Селима Хан-Магомедова стали открытием нашей отечественной Помпеи, погребенной под пеплом огненного века-волкодава.

Выставка "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" - результат большой архивной и исследовательской работы команды кураторов

ВХУТЕМАС был целым городом, который вырос посреди голодной Москвы 1920 года. Фото: Пресс-служба Музея Москвы

Выставка к столетию ВХУТЕМАСа, сделанная Музеем Москвы, по масштабу, объему архивных изысканий и трудоемкости вполне сопоставима с проектом Третьяковской галереи "Авангард. Список №1" (2019), который предложил современное видение Музея живописной культуры (МЖК). Выставка "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" - результат большой архивной и исследовательской работы команды кураторов, в которую вошли Александра Селиванова, Рустам Габбасов, Надя Плунгян, Мария Силина, Ксения Гусева, Алена Сокольникова, Анна Бокова, Илья Лапин, Дарья Сорокина. С проектом "Авангард. Список №1" выставку в Музее Москвы объединяет не только тема авангарда, но и то, что это были родственные институции. Дело в том, что на Рождественке, собственно, бок о бок с мастерскими ВХУТЕМАСа с 1924 по 1928 года располагалась экспозиция Музея живописной культуры, в создании которой принимали участие Кандинский, Родченко, Попова, Клюн, Удальцова… Это была идея Василия Кандинского - музей стал не просто базой для учебных программ и занятий, он был точкой роста, где формировались исследовательские коллективы (например, Аналитическая лаборатория, которую возглавлял вхутемасовец Соломон Никритин), рождались новые идеи, использовался новый формально-аналитический метод. Этот "симбиоз" музея, научного исследования и молодой образовательной институции сам по себе был очень радикальной идеей. Но это было только частью той системы внутренних "связок", которые формировали уникальность ВХУТЕМАСа.

Другой связкой была опора на производство, обучение студентов в тесной связи с задачами производства. Совершенно ошеломляющее впечатление производят разделы выставки, посвященные текстильному факультету, полиграфическому, керамическому и факультету обработки дерева и метала. Стертые слова "коллективная работа" тут перестают выглядеть надгробием на братской могиле безвестных художников.

Мы узнаем имена тех, кто работал и учился на факультетах, видим зачетные ведомости, молодые лица дипломников, их коллективные снимки с преподавателями... К примеру, мы узнаем, как Людмила Маяковская, сестра поэта, учила студентов "текстфака" новой технике аэрографии, как Оскар Грюн методично отрабатывал с ними создание рисунка для ткани для промышленного производства, как исследователь и художник Николай Соболев основательно обучал их технике ручной (!) набойки рисунка на ткань, как учил искусству орнамента Александр Куприн…

Узнаем, как Надежда Удальцова выстроила свой курс по "цвету" с учетом специфики анилиновых красителей, особенности крашения тканей, придумывала упражнения с цветом для разных технологий. Казалось бы, где парижские академии, "амазонки авангарда" и где "проза производственного искусства"? Оказалось, они равно пригодились во ВХУТЕМАСе.

Здесь учили индивидуально думать и коллективно работать. Здесь образ мастерской, где мастер и ученик были соратниками, был нормой жизни. Удивительно ли, что люди, прошедшие школу ВХУТЕМАСа, как художники умели все?

Но не только имена преподавателей возвращаются из "тьмы былого". В разделе, посвященном факультету керамики, где Владимир Татлин вел предмет "Культура материала", можно увидеть не только эскизы, но и детские поильники Алексея Сотникова, впечатляющий функциональным решением прибор для бритья опасной бритвой Василия Боркина. И, конечно, агитационный фарфор, будь то тарелочки с персидской вязью к III конгрессу Коминтерна, созданные Оганесом Татевосяном, или вечно актуальный стаканчик "Нефть стране" (1930-1931) Евгении Леневой.

И уж совершенно современными выглядят реконструкции стульев, кресел, шкафчиков и макеты интерьера, сделанные по чертежам, фотографиям и проектам студентов факультета обработки дерева и металла. Вся наша раскладная, встроенная и модульная мебель родом оттуда, из мастерских ВХУТЕМАСа. Понятно, почему и "Рабочий клуб" Александра Родченко, и работы его студентов произвели такое впечатление на международной выставке в Париже в 1925 году. Они и сейчас пленяют великолепным чувством формы, функциональной продуманностью, элегантностью пространственных решений.

Эта энергия поиска, распахнутого в будущее, определялась, конечно, импульсом преобразования старого мира. Во ВХУТЕМАСе эта энергия заявила о себе не только в новых принципах преподавания, не только в темах и сюжетах "агитситцев" или агитфарфора, но и во всей бурлящей, голодной, трудной студенческой жизни. Кураторам выставки удалось представить яркий и многогранный образ "Хутемасии", как по-свойски иногда именовали свою alma mater студенты. В ней стержнем была верность призванию и дружбе, что рождалась в общежитии и работе в мастерских, в общении с мастерами, в диспутах, карнавалах и… на спортивной площадке.

Едва открывшаяся выставка в Музее Москвы закрылась до 15 января из-за пандемии, но образовательные программы и экскурсии идут вовсю онлайн.