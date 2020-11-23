Нарышкин: Нужно подробнее изучать в школе Нюрнбергский процесс

"75 лет назад Нюрнбергский процесс указал всему миру на исключительную опасность нацистской идеи, ее человеконенавистническую суть. Мы просто обязаны помнить об этом предупреждении Нюрнберга, не допускать каких-либо проявлений расизма, неонацизма и уж тем более оправдания фашистских преступников и героизации нацизма", - отметил Нарышкин. "Я думаю, что только широкое историческое просвещение позволит не забыть уроки Суда народов, уроки Нюрнбергского военного трибунала", - заявил глава Российского исторического общества, добавив, что "надо уделять большое внимание этой теме на уроках истории в школах".

По словам Нарышкина, в последние 15 лет Россия ежегодно поднимает проблему героизации нацизма и появления иных форм расизма на Генеральной Ассамблее ООН. Та ежегодно принимает соответствующую резолюцию, и каждый раз Соединенные Штаты голосуют "против". В этом году против высказались лишь два государства - США и Украина.

Председатель Российского исторического общества напомнил, что СССР еще в самом начале Великой Отечественной войны выступал за привлечение нацистских преступников к юридической ответственности. Но на Западе боялись такого процесса. "Не хотели вспоминать ни аншлюс Австрии, ни Мюнхенский сговор, в результате которого была расчленена Чехословакия", - отметил Нарышкин. Тем не менее "советским дипломатам и Сталину удалось убедить союзников в рамках большой тройки, что моральная победа над нацизмом стоит дороже репутационных издержек".

Однако после окончания войны отношения между союзниками стали стремительно ухудшаться. В то время начали проявляться русофобские настроения, чем и воспользовались многие нацистские преступники, предложившие свои услуги западным элитам. "Спонсоры нацистской партии, а значит и нацистской идеологии, вновь стали уважаемыми людьми в Германии", - обратил внимание Нарышкин.

Тем не менее нельзя забывать об опыте сотрудничества государств "большой тройки" - СССР, Соединенных Штатов и Великобритании - в период Второй мировой войны. "Он крайне необходим и крайне востребован в современной обстановке, в наши дни", - отметил Нарышкин, подчеркнул, что лидерам трех стран, несмотря на все разногласия, удалось создать так называемую Ялтинско-Потсдамскую систему, которая вместе с решениями Нюрнбергского военного трибунала легла в основу современного миропорядка.