Нарышкин: В Нюрнберге был завершен разгром гитлеровской Германии

"Международному военному трибуналу в Нюрнберге суждено было выполнить историческую миссию - совершить разгром гитлеровской Германии победой над нацисткой идеологией, - сказал он. - Нюрнбергский процесс стал одним из основных механизмов подведения итогов Второй мировой войны в правовой сфере. Были осуждены не только главари нацистской Германии, главные военные преступники, но и сама нацистская идеология с ее догмами о расовом превосходстве, расширении жизненного пространства для уникальной расы, и о примате силы над правом".

В этой победе большая заслуга прессы. Как известно, в зале Дворца правосудия в Нюрнберге было 350 мест - 250 из них были предназначены для журналистов, в том числе и советских.

По словам главы РИО, значение Нюрнбергского процесса и в том, что он ознаменовал восстановление законности на пространстве послевоенной Европы и внес огромный вклад в развитие уголовного права. "Впервые осужденным за военные преступления лицам не удалось уйти от ответственности, ссылаясь на то, что они лишь выполняли приказ начальства", - подчеркнул Сергей Нарышкин.

Отвечая на вопрос об опыте военного и юридического взаимодействия антигитлеровской коалиции, Нарышкин напомнил, что он позволил найти компромисс, поэтому важен и востребован в наши дни. "Этот опыт, конечно, крайне необходим и крайне востребован в современной обстановке, в наши дни", - сказал он.

Глава РИО считает, что историческое взаимодействие "большой тройки", готовность к диалогу трех стран в атмосфере взаимного доверия позволяют найти развязки и компромиссы по сложнейшим геополитическим проблемам.

"Ведь Сталин, Рузвельт и Черчилль, несмотря на большое количество геополитических претензий друг к другу, несмотря на огромные идеологические разногласия, смогли найти компромисс. И эти разногласия не помешали им создать так называемую Ялтинско-Потсдамскую систему, которая вместе с решениями Нюрнбергского военного трибунала легла в основу современного миропорядка", - резюмировал Сергей Нарышкин.

И эта система при всех недостатках "все-таки обеспечивает Европе мир уже на протяжении семи с половиной десятилетий".