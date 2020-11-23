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Netflix выпустил праздничный трейлер "Ведьмака" к новогодним каникулам

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    23.11.2020, 17:17
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

В Netflix сильно заранее начали готовиться к зимним праздникам и переделали трейлер первого сезона сериала "Ведьмак".

Фото: instagram.com/ ultraraw26
Анджелину Джоли показали в образе супергероини из "Вечных" Marvel

На видео Геральт пытается противиться не судьбе, а приближающимся новогодним каникулам.

Хотя во всем окружении наступают перемены, и везде заметна праздничная символика, методы у Белого волка остаются по-прежнему кровавыми.

Второй сезон "Ведьмака" из-за пары остановок в производстве до сих пор не имеет точной даты премьеры и должен выйти "когда-нибудь в 2021-м".

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