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Съемки "Ведьмака" возобновили после второго перерыва

Новости
    18.11.2020, 11:45
Текст:   Богдан Бобров

Недавно Netflix пришлось в срочном порядке уже во второй раз сворачивать производство сериала "Ведьмак" по уже ни для кого не удивительной причине.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Но в этот раз перерыв получился значительно короче, и съемочная группа уже вернулась к работе.

Как сообщает портал Redanian Intelligence, в окрестностях английского города Рединга началось возведение масштабных декораций, вокруг которых местные жители нашли несколько лошадиных повозок.

Вынужденная пауза, скорее всего, скажется на дате премьеры. Если изначально можно было ожидать премьеру весной следующего года, то теперь вряд ли стоит надеяться на релиз раньше лета 2021-го.

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