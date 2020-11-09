Видео: Геральт и Йеннифэр воссоединились на съемках сериала "Ведьмак"

Съемки сериала "Ведьмак" в экстренном порядке были свернуты по самой уже ординарной для 2020 года причине.

Но в Сеть продолжают просачиваться кадры, снятые папарацци во время производственного процесса.

В интернет попали несколько видеозаписей, на которых запечатлена встреча Геральта (Генри Кавилл) и Йеннифэр (Аня Чалотра), после которой главные герои верхом на лошадях устремляются в закат (буквально).

Ранее сообщалось, что Белый волк на момент начала второго сезона уверен в том, что чародейка после Битвы при Соддене погибла, но на самом деле она жива и попала в плен неприятеля.

Дата премьеры продолжения шоу от Netflix и раньше была неопределенной - второй сезон должен был выйти "когда-нибудь в 2021 году". Теперь же - из-за очередной паузы в съемках - выпуск может быть отложен и до 2022-го.