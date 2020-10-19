Генри Кавилл показал, где тренируется для "Ведьмака"

Британский актер Генри Кавилл опубликовал в собственном Instagram-аккаунте новое фото, в подписи к которому раскрыл аудитории секреты тренировок ведьмаков.

По его словам, упражнения профессиональных охотников на чудовищ должны быть сфокусированы на трех аспектах: скорости, взрывной мощи и фитнесе. Что бы это ни значило.

Кроме того, он сообщил, что в настоящее время часто совершает забеги на длинные дистанции в Озерном крае - горном регионе Северо-Западной Англии.

Съемки второго сезона сериала "Ведьмак" сейчас в самом разгаре. Ранее Netflix были представлены официальные кадры с Геральтом, Цири и Йеннифэр.

Выход шоу запланирован на 2021 год, пока без более точной даты.