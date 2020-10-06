Опубликованы новые кадры 2-го сезона "Ведьмака " с Цири и ее оружием

В официальном Twitter-аккаунте сериала "Ведьмак" опубликованы новые кадры второго сезона шоу с Цири в исполнении 19-летней английской актрисы Фрейи Аллан.

На первом фото образ княжны из Цинтры очень сильно контрастирует с тем, что видели зрители в первом сезоне. Цирилла на фото не выглядит напуганным ребенком и, судя по всему, уже проходит обучение ведьмачьему ремеслу в Каэр Морхен. Ее одежда очень похожа на тот наряд, в котором ранее ее смогли запечатлеть папарацци.

She gave tearful goodbyes

on a most violent night.

Now this child of surprise

is preparing to fight. pic.twitter.com/qVP2wDCQXl — The Witcher (@witchernetflix) October 6, 2020

На втором снимке крупным планом показан деревянный тренировочный меч, что еще раз указывает на ее обучение в древней крепости ведьмаков. Подписчики в комментариях отметили, что так же в свое время - через бои на деревянных мечах - авторы "Игры престолов" показывали взросление Джона Сноу.

Ранее своей новой броней похвастался Генри Кавилл, а Netflix, согласно последним утечкам, уже продлил проект на третий сезон.