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Опубликованы первые кадры с Цири из второго сезона "Ведьмака"

Новости
    02.10.2020, 15:59
Текст:   Богдан Бобров

Съемки второго сезона сериала "Ведьмак" в самом разгаре, и на сайте Redanian Intelligence опубликованы кадры, на которых впервые можно взглянуть на Цири из второго сезона.

Из-за низкого качества снимков трудно понять, кого запечатлели папарацци - саму Фрейу Аллан или ее дублершу.

На наследнице Цинтры надет костюм, который, судя по всему, ей выдали для ведьмачьих тренировок в Каэр Морхене.

Продолжение шоу до сих пор не получило точной даты премьеры, в графике Netflix указано расплывчатое "В 2021-м".

Ранее сообщалось, что стриминговый гигант, помимо уже анонсированных проектов по вселенной, созданной Анджеем Сапковским, планирует выпустить отдельный женский спин-офф про чародеек.

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