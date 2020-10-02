Опубликованы первые кадры с Цири из второго сезона "Ведьмака"

Съемки второго сезона сериала "Ведьмак" в самом разгаре, и на сайте Redanian Intelligence опубликованы кадры, на которых впервые можно взглянуть на Цири из второго сезона.

Из-за низкого качества снимков трудно понять, кого запечатлели папарацци - саму Фрейу Аллан или ее дублершу.

На наследнице Цинтры надет костюм, который, судя по всему, ей выдали для ведьмачьих тренировок в Каэр Морхене.

Продолжение шоу до сих пор не получило точной даты премьеры, в графике Netflix указано расплывчатое "В 2021-м".

Ранее сообщалось, что стриминговый гигант, помимо уже анонсированных проектов по вселенной, созданной Анджеем Сапковским, планирует выпустить отдельный женский спин-офф про чародеек.