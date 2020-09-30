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Netflix будет развивать франшизы Cyberpunk, Resident Evil и "Ведьмак"

Новости
    30.09.2020, 22:16
Текст:   Богдан Бобров

Сразу несколько знаменитых игровых франшиз - Cyberpunk 2077, Resident Evil и The Witcher - получат развитие на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщает "Мир Фантастики" со ссылкой на Patreon инсайдера Дэниела Рихтмана.

Фото: instagram.com/ fan_star_wars_italia
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По грядущему киберпанк-блокбастеру от польской студии CD Projekt RED, согласно представленным данным, запланирован лайв-сериал при участии Киану Ривза. Впрочем, пока не уточняется, получит ли он полноценную роль или все ограничится небольшим камео.

Resident Evil: Infinite Darkness будет не единственным проектом в коллаборации с Capcom, зрителей ждут и другие спин-оффы по "Обители зла".

"Ведьмак" же, который на Netflix никак, по большому счету, с играми не связан, по словам Рихтмана, может получить отдельный мини-сериал про чародеек - так сказать, женский спин-офф.

Не стоит забывать, что вся вышеуказанная информация не претендует на официальность и пока не подтверждена правообладателями.

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