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Официально: "Обитель зла" станет телесериалом

Новости
    27.08.2020, 17:57
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Уже некоторое время фигурировавшая информация о том, что и без того обширная хоррор-франшиза "Обитель зла" дополнится, помимо киносерии, сериалом для малых экранов, получила однозначное подтверждение.

Фото: youtube.com/ SYFY WIRE
Вышел трейлер седьмой части хоррора "Дрожь земли"

Как пишет Deadline, производству шоу, в первом сезоне которого намечены восемь эпизодов, дана полноценная отмашка. Пока без даты премьеры.

Сценарист - Эндрю Дабб, известный по жанровому рекордсмену "Сверхъестественное".

Действие сериала развернется в двух временных линиях и вскроет множество волнующих секретов мира "Обители".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел фильм о съемках "Довода"

Синопсис: четырнадцатилетние сестры Джэйд и Билли Вескер переезжают в Нью-Ракун-Сити, где им все не нравится - атмосфера гнетет. Вскоре подростки понимают, что у города есть нехорошая и опасная изнанка, про которую их отец умалчивает.

Вторая линия - будущее, где человечество практически вымерло, сократившись до полутора десятков миллионов, тогда как вокруг - миллиарды зараженных Т-вирусом людей и животных. И вот в такой враждебной атмосфере тридцатилетняя Джэйд пытается выживать. Сражаясь, как водится, с личными демонами, нарощенными событиями прошлых лет.

То есть нас ждет совершенно новая Resident Evil-история. При этом поклонникам франшизы сулят встречу со старыми героями и немалую долю "кровавого безумия".

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