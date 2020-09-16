Рассекречена информация о новых монстрах следующего сезона "Ведьмака"

О сюжете продолжения сериала "Ведьмак" по прежнему известно очень мало, но некоторым крупицам информации все же получается просочиться в Сеть.

Сайт Redanian Intelligence, специализирующийся на утечках по вселенной, созданной Анджеем Сапковским, сообщает, что бестиарий проекта будет пополнен сколопендроморфом - гигантской многоножкой.

Season 2 of #TheWitcher may feature a Giant Centipede, more eels and other curious revelationshttps://t.co/1EXN9yq0lL — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) September 13, 2020

Чудовище ранее появлялось в книжном первоисточнике, причем во время первой встречи Геральта и Цири, а также в играх по мотивам от CD Projekt RED.

Премьера второго сезона "Ведьмака" запланирована на 2021 год без конкретной даты.

Ранее сообщалось, что Джейсон Момоа может присоединиться к актерскому составу в одном из спин-оффов сериала.