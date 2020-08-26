Трейлер: вышел фильм о создании сериала "Ведьмак"

На платформе Netflix вышел документальный фильм Making The Witcher, посвященный съемкам первого сезона сериала "Ведьмак".

В течение 32 минут шоураннер Лорен Шмидт Хиссрик, исполнители главных ролей и другие члены съемочной группы раскрывают подробности создания проекта.

Например, постановщик боевых сцен рассказал, что для съемки короткого двухминутного эпизода драки на мечах требуется 10 дней подготовок и тренировок.

Съемки продолжения сериала возобновлены, премьера запланирована на 2021 год - без более точной даты.

На YouTube-канале стримингового гиганта доступен трейлер Making The Witcher.