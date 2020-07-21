Netflix опубликовал список самых популярных сериалов сервиса

Вслед за списком самых популярных оригинальных полнометражных фильмов, Netflix, который ранее на эту тему упорно секретничал, раскрыл и "хит-парад" своих сериалов.

Согласно приведенному Just Jared перечню, любезно снабженному трейлерами, чарт выглядит следующим образом:

1. "Ведьмак", первый сезон - 76 миллионов зрителей

2. "Бумажный дом", четвертый сезон - 65 миллионов

3. "Король тигров" - 64 млн

4. "Ты", второй сезон - 54 млн

5. "Испытание соблазном", первый сезон - 51 млн

6. "Я никогда не…", первый сезон - 40 млн

7. "Космические войска", первый сезон - 40 млн

8. "Пол - это лава", первый сезон - 37 млн

9. "Воспитывая Диона", первый сезон - 32 млн

10. "Слепая любовь", первый сезон - 30 млн

11. "Озарк", третий сезон - 29 млн

12. "Корона", третий сезон - 21 миллион

При этом стоит вновь напомнить, что теперь сервис считает голоса по-новому: для того, чтобы пометить шоу как просмотренное, зрителю достаточно "оставаться на линии" всего две минуты. Тогда как ранее голос учитывался лишь в том случае, если было отсмотрено не менее 70% фильма или сериала.