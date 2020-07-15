Netflix впервые опубликовал список своих самых популярных фильмов

Сервис Netflix впервые обнародовал топ из десяти своих наиболее популярных оригинальных полнометражных фильмов.
Список - достаточно любопытный, кстати - приводит Bloomberg. Уточняя: при составлении таблицы учитывалось количество просмотров той или иной картины за первые четыре недели после релиза ее.
Итого:
"Тайлер Рейк: Операция по спасению" - 99 миллионов просмотров
"Птичий короб" - 89
"Правосудие Спенсера" - 85
"Загадочное убийство" - 73
"Ирландец" - 64,2
"Тройная граница" - 63
"Не та девушка" - 59
"Платформа" - 56,2
"Идеальное свидание" - 48
Как обращает внимание ресурс, лидеры "чарта" - боевики или триллеры с участием звезд, как то: Криса Хемсворта, Сандры Буллок, Марка Уолберга и Райана Рейнольдса.
Также в топе три комедии.
При этом стоит отметить, что не так давно Netflix изменил правила подсчета зрителей и учитывает просмотр, даже если подписчик посмотрел всего две минуты его фильма или сериала. Ранее - напомним - "голос" засчитывался лишь в том случае, если зритель "оставался на линии" не менее 70% экранного времени.