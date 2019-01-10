"Птичий короб": не смотри, не смотри ты по сторонам

Оно и понятно: здесь, как и в сенсационном ужастике Джона Красински, герои вынуждены кардинально изменить традиционную модель поведения и трепетно следить за каждым своим шагом. Только на этот раз они не избегают шума, чтобы не угодить в лапы слепых монстров, а сами частично лишают себя зрения: захватившие в роковой "день триффидов" мир загадочные сущности (что характерно, беда пришла - откуда бы вы думали? - из России) демонстрируют людям нечто настолько ужасное, что те моментально сходят с ума и в скором времени кончают с собой. Не действует кошмарное зрелище только на тех, кто ко времени таинственного катаклизма уже счастливо состоялся как псих. Психи, все как один примкнув к неведомому злу, правят в безумном мире кровавый бал. Как-то так.

Нелепо упрекать "Птичий короб" в злоупотреблении абстрактными допущениями и подчеркнутым нежеланием показывать источник опасности. Первым приемом пользовалось - и весьма успешно - "Тихое место". Еще один замечательный образец пост-хоррора, "Оно приходит ночью", лихо задействовал оба. Штука в том, что из одних оригинальных финтов хорошего саспенса не заваришь. А с саспенсом у "Короба" всё плохо.

Хотя незамысловатый сюжет (тут, в отличие от "Истории твоей жизни" Теда Чана, из которого сценарист Эрик Хайссерер до этого сделал "Прибытие", упрощать явно было нечего) предлагает некоторые возможности для создания какой-никакой атмосферы страха и паранойи, Бир их благополучно разбазаривает. Почти игнорируя шанс поиграться с визуальными образами, делая ставку на сомнительный "психологизм" и пытаясь залезть на территорию "Мглы" Кинга-Дарабонта.

Истеричные выяснения отношений между плоскими персонажами, к тому же не слишком убедительно сыгранными (при вполне звездном касте - Сандра Буллок, Джон Малкович, Том Холландер и другие; хотя на Сару Полсон, уж простите за "спойлер", особо не рассчитывайте), занимают значительную часть двухчасового хронометража, заканчиваясь "твистом" из серии "говорил я вам, не послушали, так и получилось" (на случай, если вам до сих пор не вспомнилось "Явление" Шьямалана). Уделывает этот сюжетный поворот в смехотворности и шаблонности разве что концовка фильма. Но наступает она нескоро.

Все оставшееся время героиня Буллок вслепую бредет сквозь рваное повествование и лесные дебри к волшебному оазису, где можно безопасно ходить с открытыми глазами, и ведет туда двоих детей. Имена она дала им "постапокалиптические" - Мальчик и Девочка, но, несмотря на такие тревожные признаки слабоумия и сложную миссию в невидимом пространстве, кишащем непонятным и потому непредсказуемым злом, умудряется обеспечивать безопасность непослушных спиногрызов.

Бир и Хайссерер взялись, казалось бы, за беспроигрышный вариант: "Тихое место" было не единственным альтернативным хоррором-триллером, умело обыгрывающим тему ограниченния активности органов восприятия - будь то убийцы или жертвы. Были еще "Не дыши" и "Тишина", справедливо получившие восторженные отзывы критиков и зрительскую любовь. Так что конъюнктура естественным образом сложилась, и момент, когда в этой категории фильмов появится какая-нибудь вздорная халтура, стал неизбежным. И вот он - усилиями неудержимого Netflix - наступил.

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