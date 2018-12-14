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Появился трейлер хоррора "Птичий короб" с Малковичем, Буллок и Полсон

Новости
    14.12.2018, 15:55
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вышел новый трейлер тревожного постапокалипсиса от Netflix "Птичий короб".

Выступающий в одном ряду с семейным саунд-хоррором "Тихое место" Джона Красински и частично мистической драмой "Слепота" Фернанду Мейреллиша фильм лауреатки премии "Оскар" Сюзанна Бир ("Месть", мини-сериал "Ночной администратор") опирается на адаптированный роман Джоша Малермана 2014 года. Сценарий подготовил Эрик Хайссерер ("Прибытие", "И гаснет свет...").

Фото: kinopoisk.ru
Появились видеоролики о работе над экранизацией "Ведьмака"

Ранее на пост режиссера претендовал Андрес Мускетти ("Оно", "Оно 2", "Мама").

В недалеком будущем на Землю попадает инопланетный артефакт, обладающий эффектом Медузы Горгоны - на него нельзя смотреть, в противном случае человек оборачивается безумным монстром.

Мать и ее дети пытаются убежать в некое безопасное место, но путь лежит через армию чудовищ, жаждущих обменяться опасными с ними взглядами, и реку, по которой придеться сплавляться с завязанными глазами. И лишь слух будет им проводником.

В ролях: Сандра Буллок, Сара Полсон, Джон Малкович, Роза Салазар, Давид Дастмалчян, Даниэль МакДональд, рэпер Machine Gun Kelly, Джеки Уивер и другие.

Премьера намечена на 21 декабря.

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