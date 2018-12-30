Новости

Актриса из "Уральских пельменей" рассказала о распаде коллектива 17:10
Умер режиссер культовых боевиков с Ван Даммом и Джеки Чаном Ринго Лэм 16:44
Умерла актриса из ситкома "Друзья" Джун Уитфилд 16:30
Барак Обама назвал любимые фильмы 2018-го 16:09
СМИ: Марлен Хуциев с супругой госпитализированы в Москве 29.12.2018

Хоррор "Птичий короб" стал одним из самых популярных фильмов Netflix

Новости
    30.12.2018, 16:19
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Растерявший хилую атмосферу книжного источника постапокалиптический хоррор "Птичий короб" с Сандрой Буллок был объявлен компанией Netflix одним из самых своих просматриваемых фильмов - за первую неделю, начиная с 21 декабря, его посмотрели более чем с 45 миллионов аккаунтов. Гордость сервиса можно понять уже по одному факту обнародования информации о просмотрах, т.к. обычно она утаивается.

В то же время не стоит доверять этой информации буквально - проверить ее крайне сложно, и не совсем очевидно, что имеется в виду под словом "просмотр", т.к. необязательно просматривать весь фильм, чтобы эти данные были зафиксированы. Тем не менее это явный успех - даже если бы хотя бы один зритель заплатил в среднем по 10 долларов, то сборы в кинотеатре составили бы около 450 миллионов долларов, что достаточно внушительная сумма для столь скромного по амбициям проекта.

Фото: kinopoisk.ru
Барак Обама назвал любимые фильмы 2018-го

Отметим еще один интересный момент: чаще всего "Птичий короб" сравнивают с другим популярным саунд-хоррором "Тихое место". Он вышел позже, но по факту книга Джоша Малермана вышла еще в 2014 году.

Синопсис картины следующий. В недалеком будущем на Землю попадает инопланетный артефакт, обладающий эффектом Медузы Горгоны - на него нельзя смотреть, в противном случае человек оборачивается безумным монстром. Мать и ее дети пытаются убежать в некое безопасное место, но путь лежит через армию чудовищ, жаждущих обменяться опасными с ними взглядами, и реку, по которой придется сплавляться с завязанными глазами. И лишь слух будет им проводником.

Режиссером выступила Сюзанна Бир ("Ночной администратор"). Адаптировал сценарий Эрик Хайссерер ("Прибытие", "И гаснет свет…").

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умер автор известных песен, лауреат "Оскара" Норман Гимбел 29.12.2018
В Сети появилась игра из нового эпизода "Черного зеркала" 29.12.2018
Видео: Сукачев и Охлобыстин перепели "Кабы не было зимы" 29.12.2018
Рэпер Obe 1 Kanobe задержан за избиение рэпера Птахи 29.12.2018
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Звезда фильмов "Один дома" возьмет имя Маколей Маколей Калкин Калкин 28.12.2018
Пьяная мачеха Линдси Лохан попыталась угнать автобус 28.12.2018
⧣ ужасы
Фото: youtube.com/ Universal Pictures
Вышел трейлер нового хоррора от автора "Прочь" 26.12.2018
Умер исполнитель роли Джейсона Вурхиза в фильме "Пятница, 13-е" 21.12.2018
Опубликованы первые кадры нового хоррора от режиссера "Прочь" 21.12.2018
⧣ рейтинги
Фото: depositphotos.com
Опрос: россияне рассказали, какое кино любят смотреть 28.12.2018
Forbes назвал самых переоцененных актеров и актрис 27.12.2018
Россияне назвали любимых актера, певца, певицу, фильм и телепередачу 26.12.2018