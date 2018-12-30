Хоррор "Птичий короб" стал одним из самых популярных фильмов Netflix

Растерявший хилую атмосферу книжного источника постапокалиптический хоррор "Птичий короб" с Сандрой Буллок был объявлен компанией Netflix одним из самых своих просматриваемых фильмов - за первую неделю, начиная с 21 декабря, его посмотрели более чем с 45 миллионов аккаунтов. Гордость сервиса можно понять уже по одному факту обнародования информации о просмотрах, т.к. обычно она утаивается.

В то же время не стоит доверять этой информации буквально - проверить ее крайне сложно, и не совсем очевидно, что имеется в виду под словом "просмотр", т.к. необязательно просматривать весь фильм, чтобы эти данные были зафиксированы. Тем не менее это явный успех - даже если бы хотя бы один зритель заплатил в среднем по 10 долларов, то сборы в кинотеатре составили бы около 450 миллионов долларов, что достаточно внушительная сумма для столь скромного по амбициям проекта.

Отметим еще один интересный момент: чаще всего "Птичий короб" сравнивают с другим популярным саунд-хоррором "Тихое место". Он вышел позже, но по факту книга Джоша Малермана вышла еще в 2014 году.



Синопсис картины следующий. В недалеком будущем на Землю попадает инопланетный артефакт, обладающий эффектом Медузы Горгоны - на него нельзя смотреть, в противном случае человек оборачивается безумным монстром. Мать и ее дети пытаются убежать в некое безопасное место, но путь лежит через армию чудовищ, жаждущих обменяться опасными с ними взглядами, и реку, по которой придется сплавляться с завязанными глазами. И лишь слух будет им проводником.

Режиссером выступила Сюзанна Бир ("Ночной администратор"). Адаптировал сценарий Эрик Хайссерер ("Прибытие", "И гаснет свет…").