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Официально: Netflix анонсировал еще один приквел "Ведьмака"

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    27.07.2020, 17:02
Текст:   Козьма Лоханкин

Netflix официально объявил о начале работ над новым проектом по миру Анджея Сапковского.

Речь идёт о шестисерийном мини-сериале. Как и предполагалось ранее, он расскажет о важнейшем для этой вселенной событии - Сопряжении сфер, произошедшем за 1500 лет до начала приключений Геральта из Ривии.

В результате катаклизма несколько миров стали одним целым, именно с этим связано появление монстров и охотников на них - ведьмаков.

Руководить проектом, получившим название The Witcher: Blood Origin, будет шоураннер "Ведьмака" Лорен Шмидт Хиссрик и сценарист Декан Де Барра. О сроках пока ничего не говорится.

Ранее было объявлено о работе над ещё одним приквелом "Ведьмака" - мультсериалом "Кошмар волка".

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