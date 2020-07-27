Официально: Netflix анонсировал еще один приквел "Ведьмака"

Netflix официально объявил о начале работ над новым проектом по миру Анджея Сапковского.

Речь идёт о шестисерийном мини-сериале. Как и предполагалось ранее, он расскажет о важнейшем для этой вселенной событии - Сопряжении сфер, произошедшем за 1500 лет до начала приключений Геральта из Ривии.

В результате катаклизма несколько миров стали одним целым, именно с этим связано появление монстров и охотников на них - ведьмаков.

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be.



Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich. — NX (@NXOnNetflix) July 27, 2020

Руководить проектом, получившим название The Witcher: Blood Origin, будет шоураннер "Ведьмака" Лорен Шмидт Хиссрик и сценарист Декан Де Барра. О сроках пока ничего не говорится.

Ранее было объявлено о работе над ещё одним приквелом "Ведьмака" - мультсериалом "Кошмар волка".