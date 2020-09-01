Новости

Вышел трейлер продолжения готик-хоррора "Призраки дома на холме" 11:36
Умерла одна из создателей "Сталкера" и "Соляриса" Нэлли Фомина 11:15
Умер еще один вокалист группы "Фристайл" 11:01
Арнольд Шварценеггер впервые сыграет главную роль в телесериале 10:48
Вышел расширенный трейлер финала сериала "Сверхъестественное" 10:32

Джейсон Момоа стал ведьмаком-напарником Генри Кавилла на новом арте

Новости
    01.09.2020, 12:21
Текст:   Богдан Бобров

Вселенная "Ведьмака" уже давно перестала быть исключительно местечковой польской темой, какой изначально создавалась паном Сапковским, и стремительно развилась (в основном, конечно, стараниями ребят из CD Projekt RED) в огромную мультимедийную франшизу.

Не так давно стриминговый гигант Netflix анонсировал очередной приквельный сериал про наемных истребителей монстров.

По предварительным утечкам, именно в этом проекте будет показан первый ведьмак на континенте. И цифровой художник с жутко неудобным ником spdrmnkyxxiii поделился информацией о том, что студия рассматривает на эту роль Джейсона Момоа. Так это или нет, проверить не получится, но на всякий случай иллюстратор нарисовал актера в соответствующем образе спина к спине с Генри "Геральтом" Кавиллом.

Аудитория сразу же отметила, что такой каст в кадре смотрелся бы очень уверенно, хоть сюжетно это бы и не очень стыковалось. Оба уже появлялись вместе на экранах в качестве супергероев - Аквамена и Супермена, и если сценаристы продумают, как можно снова свести их - фанаты такое только поприветствуют.

Новости

Умер актер Норм Спенсер, "Циклоп" из "Людей Икс" 10:06
Отец Цоя опроверг сведения о том, что он писал Путину из-за фильма 09:52
В Екатеринбурге умер писатель Владислав Крапивин 08:07
СМИ: Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя 31.08.2020
⧣ США
Фото: youtube.com/ Shamook
Видео: Эмили Блант стала Черной вдовой вместо Скарлетт Йоханссон 31.08.2020
Сталлоне назвал дату выхода режиссерской версии "Рокки 4" 31.08.2020
"Довод" Кристофера Нолана мощно стартовал в прокате 31.08.2020
⧣ интернет
Фото: kinopoisk.ru
Режиссер "Новых мутантов" удалил страницу Instagram, не выдержав критики 31.08.2020
Твит о смерти Чедвика Боузмана стал самым популярным за всю историю 30.08.2020
Джигурда - Тор, Невский - Танос: российские актеры во вселенной Marvel 28.08.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер сериала Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть" 31.08.2020
Вышел первый трейлер "Противостояния" по Стивену Кингу 31.08.2020
Вышел новый трейлер второго сезона "Темных начал" 29.08.2020