Джейсон Момоа стал ведьмаком-напарником Генри Кавилла на новом арте

Вселенная "Ведьмака" уже давно перестала быть исключительно местечковой польской темой, какой изначально создавалась паном Сапковским, и стремительно развилась (в основном, конечно, стараниями ребят из CD Projekt RED) в огромную мультимедийную франшизу.

Не так давно стриминговый гигант Netflix анонсировал очередной приквельный сериал про наемных истребителей монстров.

По предварительным утечкам, именно в этом проекте будет показан первый ведьмак на континенте. И цифровой художник с жутко неудобным ником spdrmnkyxxiii поделился информацией о том, что студия рассматривает на эту роль Джейсона Момоа. Так это или нет, проверить не получится, но на всякий случай иллюстратор нарисовал актера в соответствующем образе спина к спине с Генри "Геральтом" Кавиллом.

Аудитория сразу же отметила, что такой каст в кадре смотрелся бы очень уверенно, хоть сюжетно это бы и не очень стыковалось. Оба уже появлялись вместе на экранах в качестве супергероев - Аквамена и Супермена, и если сценаристы продумают, как можно снова свести их - фанаты такое только поприветствуют.