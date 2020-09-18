"Это история любви": Киану Ривз раскрыл подробности новой "Матрицы"

Киану Ривз на передаче BBC The One Show поделился с ведущими некоторыми подробностями следующего фильма культовой франшизы "Матрица".

It's happening!



Keanu Reeves confirms that a new The Matrix film is in the works! 🙌#TheOneShow pic.twitter.com/hKQCpw0M3e — BBC The One Show (@BBCTheOneShow) September 16, 2020

Сейчас актер находится на съемках в Берлине и, по его словам, работа над картиной в самом разгаре. "Мы пытаемся сотворить здесь немного магии", - так охарактеризовал Киану рабочий процесс.

Ривзу припомнили, что в финале оригинальной трилогии не было намеков на продолжение истории Нео, который погиб ради спасения человечества. "Да, действительно, выглядело так, как будто я немножко умер", - пошутил актер.

Возвращение своего персонажа Ривз объяснил замечательным, по его мнению, сценарием, который написала Лана Вачовски: "Это история любви, очень воодушевляющая, а также другой взгляд на призыв "проснуться". Напомним, ранее Лилли Вачовски заявила, что оригинальная "Матрица" - фильм о трансгендерах.

Киану также подтвердил, что "Матрица 4" не будет приквелом, все события будут развиваться после финала основной трилогии.