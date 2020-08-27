Киану Ривз ответил на вопрос, кто сильнее - Нео или Джон Уик

Киану Ривз и Алекс Уинтер в ходе промо-кампании фильма "Билл и Тед снова в деле" виртуально посетили вечернее шоу Стивена Кольбера, где ведущий задал Ривзу один из самых волнующих фанатов вопрос: "Кто победит в драке - Джон Уик или Нео?"

"Во-первых, они никогда не станут драться друг с другом", - сразу же парировал сложный вопрос актер. Ведущий предложил ситуацию, в которой Нео случайно убил собаку Джона Уика, например, сбил машиной.

Добряк Киану и в этом сценарии нашел пацифистское решение - Нео с помощью своих суперсил вернул бы животное обратно к жизни, чем вызвал восхищение Уика.

"Они бы никогда не стали сражаться друг с другом, но, возможно, Джон Уик смог бы помочь Томасу Андерсону в борьбе с машинами в реальном мире", - закрыл тему Ривз.

Примечательная деталь - когда Ривз проговаривал воображаемую ситуацию, он говорил про Нео от первого лица, а про Джона Уика - в третьем. Судя по всему, роль Избранного до сих пор значит для него очень многое.