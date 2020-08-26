Киану Ривз: Я всегда хотел сыграть Росомаху

Знаменитому актеру Киану Ривзу в ходе промо-кампании картины "Билл и Тед снова в деле" был задан один интересный вопрос о том, жалеет ли он о какой-либо упущенной роли или возможности в кино.

"Я всегда хотел сыграть Росомаху", - приводит его слова издание Digital Spy. - Но уже слишком поздно для этого. Я уже смирился с этим".

Возможно, господин Ривз немного лукавит в той части, в которой говорит, что его поезд в сторону франшизы "Люди Икс" уже ушел. Весной в Сети появились сообщения о том, что Киану вел переговоры с Кевином Файги - главой студии Marvel. Далее никаких подробностей не поступало, но и вся киноиндустрия вынуждена была встать на паузу из-за мировой пандемии.

Фанаты же не устают сочинять на этот счет теории возможного введения Киану-Росомахи в киновселенную "Мстителей" и публиковать арты и видео на эту тему.