Вышел второй трейлер "Билла и Теда" с Киану Ривзом

На YouTube-канале киностудии Orion Pictures появился второй трейлер третьей части франшизы "Билл и Тед".

Трейлер приоткрывает некоторые детали из нынешней жизни закадычных друзей: они поселились в пригородном районе, женаты на своих подружках Джоанне (Джейма Мэйс) и Элизабет (Эринн Хейс) из "Невероятных приключений Билла и Теда" (1989), более того, неугомонные искатели приключений уже давно воспитывают дочерей. Бригитта Ланди-Пейн ("Стеклянный замок", "Нетипичная") играет Билли, дочь Теда, а Самара Уивинг ("Я иду искать") - Тею, дочь Билла (да, Билл и Тед назвали своих дочерей Билли и Тея, такой вот каламбур).

Вдобавок ко всему их ждёт ещё одно великое приключение: они должны попасть в будущее,чтобы украсть у себя собственную песню - лишь только так они могут спасти весь мир. В трейлере можно также заметить американского рэпера Kid Cudi и Уильяма Сэдлера ("Август Раш", "Смерти вопреки", "Зеленая миля"), вновь исполняющего роль Смерти.

Первоначально планировалось, что фильм выйдет в прокат 21 августа, но дата была перенесена на 1 сентября. Сообщается, что создатели не планируют повторно переносить дату выхода фильма. Картина также сразу будет доступна онлайн.

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