Вачовски: "Матрица" - фильм о трансгендерах

Лилли Вачовски, ранее - Эндрю Пол Вачовски, заявил(а), что культовый постмодернистский киберпанк "Матрица" на самом деле является метафорой о трансгендерах.

При общении режиссёра с фанатами на соответствующий вопрос прозвучал утвердительный ответ и была отмечена авторская радость по поводу того, что этот смысл "наконец-то обнаружен". Как выяснилось, во время выхода фильма "мир и индустрия не были к этому готовы". Видео с ответом опубликовано на YouTube-канале Netflix Film Club.

Напомним, Энди Вачовски в 2016 году заявил о своей трансгендерности, переименовавшись в Лилли. Ещё раньше, в 2012-м, это проделал брат Энди - Лоуренс, объявив себя Ланой. В годы выхода трилогии "Матрица" (1999-2003) они ещё позиционировали себя как братья Вачовски, теперь же известны как "сёстры".

Сейчас идёт работа над продолжением трилогии со звёздами оригинальных фильмов - Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс. Сценарист и режиссёр - Лана Вачовски, Лилли в проекте, насколько известно, не участвует.