Генри Кавилл хочет сыграть в новой экранизации Warcraft

Фотография с новой броней Геральта из второго сезона сериала "Ведьмак", опубликованная ранее в Instagram-аккаунте Генри Кавилла, была очень тепло встречена аудиторией, а известный сетевой художник Bosslogic в свойственной ему манере сделал из Белого Волка принца Артаса - одного из главных персонажей франшизы Warcraft.

На пост отреагировал и сам Кавилл, обратившись в комментариях к официальному аккаунту Blizzard - издателю знаменитой игровой серии, добавив в конце задумчивый смайлик.

Учитывая, что недавно было объявлено о перезапуске экранизации Warcraft, можно считать его жест явным намеком на желание поучаствовать в проекте. До этого в различных интервью актер не раз говорил о том, что является ярым фанатом World of Warcraft.

Сами разработчики при этом всецело одобряют кандидатуру Генри Кавилла. Видимо, теперь слово за людьми, которые будут заниматься непосредственным производством картины.