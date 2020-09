СМИ сообщили о новой экранизации Warcraft

Появилась информация о новой попытке перенести мир культовой игры Warcraft на большие экраны. При этом в Legendary Pictures категорически не приветствуют идею продолжения фильма 2016 года, как они там мечтали когда-то, а намерены начать заново. То есть перезапустить с нуля.

Об это передает специализирующийся на инсайдерской информации We Got This Covered, ссылаясь на свой источник.

Лента, поставленная Данканом Джонсом за 160 миллионов долларов (учитываем: это только производственный бюджет самого фильма, без маркетинга), провалилась в американском прокате. Но собрала в мировом почти 440 миллионов, причем во многом - благодаря Китаю. Что студийным боссам крайне не понравилось - боссы были уверены в грандиозном успехе проекта и заранее подписали его основной актерский состав на несколько картин серии. Лелея план обширной франшизы.

Также стоит отметить кислую реакцию критиков и неоднозначный прием у гигантской армии поклонников оригинальных игр линейки.

Подробности предстоящего предприятия инсайдер не сообщил.